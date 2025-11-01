米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は１０月３１日（日本時間１１月１日）、第６戦がカナダのトロントで行われ、ドジャース（ナ・リーグ）がブルージェイズ（ア・リーグ）に３−１で競り勝ち、対戦成績を３勝３敗のタイとした。（デジタル編集部）ドジャースは三回、１番指名打者で出場した大谷翔平の申告敬遠などで迎えたチャンスで、２番スミスと４番ベッツが適時打を放ち、３点を先制。その裏に１点を返された