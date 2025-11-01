彼氏に不満があっても、好きだから我慢して付き合っている人も多いでしょう。しかし、あるとき「なんでこんな人と付き合ってるんだろう？」と冷静になり、一気に気持ちが冷めることがあるようです。今回は、浮気常習犯のクズ彼氏をフッた話をご紹介いたします。浮気宣言をされてブチ切れ「彼氏は付き合う前まではとてもやさしい人でした。でも付き合うようになったら、私のことを見下すような言い方をすることが増えてきて、さらに