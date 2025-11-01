「浪速のロッキー」と呼ばれた元プロボクサーで俳優の赤井英和（66）が10月31日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜深夜0時45分）に出演。学生時代の非行を語り、共演者から猛ツッコミをくらった。赤井はオープニングで数々の非行を羅列されると、「めちゃめちゃやったなと思って。今反省してますんで、堪忍してください」と前置きした。赤井は小学生時代、学級委員を務める優等生だったと明かす