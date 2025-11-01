プレミアリーグは10月31日、12月下旬と1月上旬の日程変更を発表。イングランドフットボールの伝統である“ボクシング・デー”の開催が、今シーズンは1試合のみとなった。クリスマスの翌日の12月26日、箱に入れられたクリスマスプレゼントを贈ったことが語源となっている“ボクシング・デー”は、イギリスの各トップリーグで伝統的に試合が開催されてきた。しかし、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催するチャンピオンズリーグやヨ