【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ASTERISM が、4枚目となるオリジナルアルバム『Kick Down the Wall』を2026年1月14日にリリースする。 ■新世代“マスメタル”の現在地を示す一枚 本作は、バンドの原点に立ち返ったハードでストイックなインストゥルメンタル曲に加え、攻撃的なボーカル曲も収録。ASTERISMが掲げる新世代“マスメタル”の現在地を示す、エネルギーに満ちた一枚となっている。