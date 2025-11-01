MLB公式サイトは31日（日本時間11月1日）、データ解析システム「スタットキャスト」の記録を基に「ポストシーズン（PS）における最もクールな偉業10選」を発表した。ドジャースの大谷翔平投手絡みで2つ、同じく山本由伸投手絡みで1つ選ばれ、10選のうち3つを日本勢が占めた。 ■スタットキャストの記録に基づき選出 公式サイトは冒頭、「スタットキャストが記録した目を見張るような数字とともに、今回