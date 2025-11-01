中国の若者の間で最近、「デジタル転居」という新しい引っ越しスタイルが流行している。それは、実生活で物理的に家を引っ越すことではなく、デジタル空間において、ソーシャルメディアのホームページの投稿をタイプごとに分類して削除した上で、掲載していた投稿内容を全て整理し、再び内容別に他のプラットフォームに移すことなどを指す。このようにソーシャルメディアに対するニーズの変化から、利用するソーシャルメディアやア