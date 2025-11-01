俳優・アーティストののんさんが、自身のインスタグラムを更新。純白のワンピース姿のオフショット画像を公開しました。 【写真を見る】【 のん 】映画初日舞台挨拶での純白ドレスのオフショット公開「観ると生きるパワーが溢れてきます！」のんさんは純白の長袖ワンピースを着用。シルエットが体のラインを美しく引き立て、シンプルながらも洗練された装いとなっています。袖口はやや広がりのあるデザインで、アシンメトリッ