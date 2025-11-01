「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で、第７戦について「明日の先発は未定」と語った。ローテ順で行けばグラスノーだが、２点リードの九回無死二、三塁の状況でリリーフ投入を決断。期待に応えて鮮やかな火消しを見せて３勝３敗のタイに持ち込んだ。指揮官は「ヨシノブ以外は全員投げられる。ショウヘイも可能性ある。グラ