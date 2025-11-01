短期免許で初来日したアレクシ・プーシャン騎手（２５）＝フランス＝が１日、東京４Ｒ新馬戦で初騎乗を果たし、ギルドホールで１３着だった。デビュー１０年でＧ１・９勝を挙げたフランスの若き才能。ＪＲＡデビュー戦を振り返って「ゲートがひと息だったこともあるが、初めてのレースを頑張ってくれた。砂をかぶって集中できなかった。距離ももう少しあった方がいい」とコメントした。ほろ苦い“デビュー”となった。プーシ