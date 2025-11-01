ドイツ南部の町で、巨大な原子力発電所の冷却塔が爆破解体される様子がカメラに捉えられた。原発廃止を進める政策の一環で行われ、街の象徴だった建造物が姿を消した。現場には多くの住民が詰めかけ、長年街を見守ってきた構造物の最後を見届けた。住民や市長はそれぞれの思いを語っている。ドイツの原発冷却塔が解体ドイツ南部の町で25日に撮影されたのは、激しい爆発音と共に崩れ落ちる1基の巨大な建物だった。その隣でもカウン