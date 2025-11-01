フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦スケートカナダ（１０月３１日＝日本時間１１月１日）で、２０２５年世界選手権女子銅メダルの千葉百音（木下グループ）が好スタートを切った。ショートプログラム（ＳＰ）では、冒頭に３回転フリップ―３回転トーループの連続ジャンプを成功。１・１４点の出来栄え点（ＧＯＥ）を引き出すと、２回転半ジャンプ（ダブルアクセル）、３回転ルッツも着氷させた。今季のＧＰ