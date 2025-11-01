「浪速のロッキー」と呼ばれた元プロボクサーで俳優の赤井英和（66）が10月31日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！！」（金曜深夜0時45分）に出演。高校入学初日の“しくじり”を明かした。番組序盤で赤井は「反省している」と前置きし、中学時代、けんかを繰り返し、飲酒、喫煙を行っていたことを明かした。赤井は「タバコを吸っているのが見つかり、停学2週間になりました」と明かした。「入学式です。運