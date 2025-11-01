9回に無死二、三塁で降板も…グラスノーが締める【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）ドジャースの佐々木朗希投手がは31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦で3番手として救援登板し、8回を無失点に抑えると、9回も続投したが、ピンチを招いて降板となった。その後タイラー・グラスノー投手が抑え「助かった、と思いました」と苦笑いで本音を漏らした。敵地のブーイ