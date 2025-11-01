ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。敵将は先発して6回1失点と好投したドジャース山本由伸投手に脱帽した。崖っぷちの一戦で、ドジャースのエースが奮闘した。山本は初回1死から三塁手マンシーの失策で走者を背負ったが、続くゲレーロJr.を三ゴロ併殺打に仕留