9回1死…左翼へフラフラ上がったフライが生んだドラマ米大リーグ・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に3-1で勝利。通算3勝3敗で2年連続の世界一に逆王手をかけた。9回に一打同点のピンチを迎えたものの、左翼を守るキケ・ヘルナンデスが神プレー。衝撃の結末に米記者も驚いている。2点リードの9回、ドジャースは佐々木朗希投手が8回から続投し、無死