友人Aの話です。ある日「ホースリールが壊れた！」と義母からLINEが届きました。慌てて駆けつけると、実際は小さな水漏れだけ。週末の休みに夫と一緒に交換することになりました。大ごとにしがちな義母に、Aはまたモヤモヤを募らせたのです。物事をすぐに「事件」にしてしまう義母に、日常的に振り回されている感覚が拭えませんでした。 絶えない義母からの連絡 玄関別の二世帯同居住宅に暮らしているAと義家族。