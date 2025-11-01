2014年に阪神タイガースにドラフト1位で入団し、たびたびの故障に見舞われながらも魅せるプレーで野球ファンに愛された横山雄哉。 【写真】華麗なフォーム！現役時代の横山雄哉氏 現役引退後は球団コーチを経てアパレル業に。オリジナルブランドを立ち上げるなどしていたが、今年7月28日に新たに兵庫県尼崎市内で焼肉店「焼肉ホルモン 虎のゆうや」を開店した。 球団の先輩、加藤隆行が経営する神戸市