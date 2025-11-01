『そりゃないぜ!? フレイジャー』などでおなじみの俳優ケルシー・グラマー（70）に第8子が誕生した。ケルシーが、4番目の妻カイテ・ウォルシュとの第4子となるクリストファー君が誕生したことを明かした。 【写真】26歳年下の４番目妻が美し過ぎる！ ケルシーは『ポッド・ミーツ・ワールド』でこう明かす。「僕らの4番目が生まれたところなんだ。だから、全部で8人だよ」「