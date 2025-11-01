広島−鳥取県境の「新トンネル」貫通国土交通省 三次河川国道事務所は2025年10月29日、国道183号「鍵掛（かっかけ）峠道路」で工事中の「鍵掛峠トンネル」（仮称）が貫通し、記念式典を実施しました。【すごいショートカット！】これが「広島−鳥取」直結トンネルです（地図／写真）鍵掛峠道路は国道183号の広島・鳥取県境部区間における12.0kmのバイパス道路です。鍵掛峠トンネルは延長3.5kmで、中国地方の一般国道で最も長い