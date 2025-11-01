日本相撲協会は１日、元小結の遠藤（３５）（本名・遠藤聖大、追手風部屋）の現役引退、年寄「北陣」の襲名を発表した。石川県出身。日大時代にアマ横綱などのタイトルを獲得し、２０１３年春場所、幕下１０枚目格付け出しで初土俵。昭和以降で最も速い所要３場所で新入幕を果たして人気を集め、幕内に計６９場所在位して巧みな技能相撲で土俵を沸かせた。両膝のけがで今年名古屋場所から２場所連続で全休。九州場所は東幕下