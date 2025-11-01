プレミアリーグ10節で注目のビッグカードといえば、トッテナム対チェルシーだろう。ロンドンダービーであり、強力なビッグクラブ同士の好試合が期待される。しかし、ワトフォードなどでストライカーとして活躍したトロイ・ディーニー氏は冷ややかだ。この試合には誰も興味を持っていないと『THE Sun』のコラムで語っている。「チェルシーとトッテナムは歴史的に偉大なクラブだ。しかし現時点では、両クラブが“勝利”できるチーム