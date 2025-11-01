マンチェスター・シティに所属するアーリング・ハーランドは31日自身のYouTubeチャンネルにてハロウィンを楽しむ動画を載せている。「マンチェスターの街にジョーカーの姿で潜入捜査してみた」というタイトルの動画で、ハーランドは恋人であるイザベルさんと仮装を楽しむ姿をアップ。ハーランドはジョーカーの姿へ変身し、マンチェスターの街を散策。そしてイザベルさんはキャットウーマンの仮装をした。子供のオムツを買いにいく