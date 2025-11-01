タレントの堀ちえみが10月29日に自身のアメブロを更新。約2時間に及ぶインプラント治療を受けたことを報告した。この日、堀は「右下のインプラントの土台というか、ネジを埋め込む工事」とインプラントの治療を受けたことをを報告。「上の歯の施術より、下の歯の方が腫れやすいんだそうです」と説明しつつも「もちろん麻酔を使ってくださいますので、痛くはなかった」と施術中の様子を明かした。一方で「後から麻酔切れた後、痛く