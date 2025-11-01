マカロニえんぴつが、NHK『みんなのうた』のために書き下ろした新曲「ハナ」を、“犬の日”である本日11月1日に配信リリース。オフィシャルオーディオも公開となった。 （関連：マカロニえんぴつ、初ワンマンの地・下北沢SHELTERに帰還ライブハウスに溢れた“ロックバンドの楽しさ”の原点） 本楽曲は、作詞をはっとり（Vo）、作曲は高野賢也（Ba）が担当。犬の飼い主への想いをテーマに、愛犬家でもあ