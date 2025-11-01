石川の農産物や海の幸が一堂に会する秋恒例の「農林漁業まつり」が1日から金沢市内で始まり、地元の旬の味覚を求める人たちで賑わっています。46回目となる「農林漁業まつり」には、石川県内の農業や漁業の関係者が125のブースを出店し、地元で採れた自慢の食材をPRしていて、開幕の直後から多くの人が詰めかけました。会場には能登半島地震からの復興を応援しようと、出張輪島朝市の販売ブースも設けられていて、能登の海の幸を使