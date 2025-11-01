佐々木朗希が9回につかまったが、グラスノーが好救援でドジャースが勝利(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月31日、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に3−1で勝利。3勝3敗で世界一連覇へ逆王手をかけた。【動画】態勢を崩されながら…大谷翔平の驚愕のフェンス直撃二塁打を見る負けられない一戦の先発マウンドに上がったのは山本由伸。立ち上がりからカーブ、スプリットを交えながら2イニングを無失