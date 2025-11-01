◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースが３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で“薄氷”の勝利。佐々木朗希投手（２３）が招いた９回無死二、三塁の大ピンチを４番手のグラスノーが“神救援”でしのいで３勝３敗で連覇に向けて逆王手をか