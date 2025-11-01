１１月１日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１３頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した単勝２番人気のサトノヴァンクル（牡、美浦・木村哲也厩舎、父ポエティックフレア）が勝利。勝ち時計は１分３６秒９（稍重）。スタート後はダッシュがつかず、道中は後方を追走。３コーナー過ぎに外を上がっていくと、直線入り口６番手から上がり最速となる３３秒３の脚を使い、先に抜け出したイトシサを首差交わした