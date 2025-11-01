◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3−1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースのタイラー・グラスノー投手が9回無死2塁3塁のピンチで登板。負ければブルージェイズの優勝が決まる大一番で無失点に抑え、ドジャースが望みをつなげました。9回、3番手の佐々木朗希投手が先頭に死球、続くアディソン・バーガー選手には5球目を打たれると打球はフェンスとフィールドの間に挟まります。これがエンタイトル2