１日午前７時５５分頃、静岡県裾野市今里の新東名高速道路下り線で、「走行車線に人が倒れている」と１１０番があった。山梨県都留市、トラック運転手の男性（５５）が病院に搬送されたが、死亡が確認された。近くに車の破片が落ちていたといい、静岡県警高速隊はひき逃げ事件とみて調べている。高速隊によると、現場は片側３車線。路肩には、男性のトラックが、右後輪のタイヤの空気が抜けた状態で止まっていた。