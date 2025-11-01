「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手をかけたブルージェイズが接戦の末に敗れ、ドジャースに逆王手をかけられた。衝撃の幕切れとなった。２点を追う九回裏、ドジャース佐々木を攻め、無死二、三塁の好機を作ったが、代わったグラスノーからクレメントが初球を打ち上げて一飛。１死二、三塁でヒメネスの打球はレフトライナー。二走のバ