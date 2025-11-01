1990年代初頭のバブル崩壊以降、今なお続く不景気を指す「失われた30年」という言葉がある。経済だけでなく、人々の価値観や意識にも大きな影響をもたらしたと言われるが、私たちは、この30年で何を失ってきたのだろうか。【映像】就職氷河期世代の畑中さん（43）が非正規雇用の仕事をしている様子（実際の映像）いわゆる就職氷河期世代の畑中さん（仮名、43歳）は、非正規雇用で仕事を転々としている。「毎回派遣切りで工場を