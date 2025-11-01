サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードのMF久保建英（24）が1日のビルバオ戦で招集メンバー入りした。左足首負傷で公式戦3試合を欠場していたが、31日にクラブが発表した23人のメンバーに入った。久保は日本代表で米国に遠征した9月6日の親善試合メキシコ戦で患部を痛めて回復が遅れ、日本国内で親善2試合を戦った10月の代表招集では14日のブラジル戦のみ出場。クラブ復帰後は順調に見えたが、18日の練習で痛みが再発して