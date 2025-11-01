柔道講道館杯が1日、千葉ポートアリーナで開幕した。大会1日目は女子7階級が行われた。57キロ級パリ五輪銅メダルの舟久保遥香（27＝三井住友海上）は3回戦で、全日本実業個人選手権準優勝の実績を持つ込山未菜（23＝コマツ）に敗れた。初戦（2回戦）が不戦勝だったため、3回戦がこの日最初の試合。互いに指導1つで迎えた2分20秒過ぎ、豪快な腰車で一本負けを喫した。試合直後は「まだ受け入れられない…頭の中が真っ白です」と