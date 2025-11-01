◇ワールドシリーズ第6戦ブルージェイズ1―3ドジャース（2025年10月31日トロント）32年ぶりのワールドチャンピオンを目指すブルージェイズは10月31日（日本時間11月1日）、本拠でドジャースと戦ったワールドシリーズ（WS）第6戦に敗れ、対戦成績を3勝3敗とした。1日（同2日）の第7戦に勝利を収めたチームが世界一の称号を得る。ジョン・シュナイダー監督（45）は最終戦の先発マウンドを託すマックス・シャーザー投手（41）