気象台は、午後0時45分に、大雨警報（浸水害）を中標津町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・中標津町に発表 1日12:45時点根室、釧路地方では、1日夕方まで低い土地の浸水や高潮に、1日夜遅くまで暴風や高波に警戒してください。釧路地方では、1日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□暴風警報1日夜遅くにかけて警戒風向東・陸上最大風速20m/s・海上