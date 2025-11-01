2025年秋冬シーズン、株式会社ナイガイから「ポケットモンスター」デザインの靴下コレクションが登場。ピカチュウ、カビゴン、プリンなど、人気ポケモンをモチーフにした靴下は、【BASIC】【FASHION】【ROOM】【HOLIDAY】の4つのラインナップで展開され、日常から特別なシーンまで幅広く使えるデザインが揃っています。全国百貨店やNAIGAIオンラインショップで購入可能！ ポケモン靴下で日常に楽しさをプ