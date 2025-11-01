東宝芸能は1日、大相撲の元貴乃花親方（元横綱）の貴乃花光司氏（53）と元フジテレビアナウンサー河野景子（60）の次女、白河れい（23）が所属したと発表した。公式サイトで「この度、2025年11月1日より、女優の『白河れい』（しらかわれい）が、東宝芸能に所属することとなりました。今後とも応援の程宜しくお願い申し上げます」と報告した。白河れいも、同社を通じてコメントを発表。「この度、東宝芸能に所属させていただきま