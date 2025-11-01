ケツメイシが、ニューアルバム『ケツノポリス14』を2026年1月28日にリリース。あわせて、4月からの全国アリーナツアー開催も発表され、新たに撮り下ろしたアーティスト写真も公開となった。 （関連：【動画あり】ケツメイシ、新たなメッセージソング「我が者達よ」リリックビデオ） 本情報は、10月31日に配信となった新曲「我が者達よ」のリリックビデオをケツメイシ公式YouTubeチャン