26年前、名古屋市西区で主婦の女性を殺害したとして、31日、69歳の女が逮捕された事件で、警察がことしに入り女から複数回事情を聴いていたことが分かりました。 【写真を見る】26年前の名古屋主婦殺害事件警察が逮捕の女（69）を出頭前に複数回事情聴取被害者とは面識なしか 逮捕された名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者69歳は1999年、西区のアパートで、主婦の高羽奈美子さん当時32歳の首などを刃物で刺し