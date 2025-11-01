「銀座コージーコーナー」は、12月1日（月）〜12月25日（木）の期間限定で、ディズニーキャラクターをデザインしたプチケーキアソート「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」を、全国の生ケーキ取扱店で販売する。【写真】ポーチ付きなど“焼菓子ギフト”も！クリスマス限定スイーツ一覧■スティッチやエルサもデザイン今回登場する「＜ディズニー＞クリスマスコレクション（8個入）」は、ディズニーの人気キャ