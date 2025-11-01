シェアハウスなどの投資用不動産向けの不正融資問題を巡り、スルガ銀行が、旧経営陣に対して約35億円の賠償を求めた裁判で、静岡地裁は10月31日、13億円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。 【写真を見る】シェアハウスなどの投資用不動産向けの不正融資問題巡り スルガ銀行旧経営陣に13億円余りの賠償命じる判決＝静岡地裁 スルガ銀行は、これまで、シェアハウスなど投資用不動産向けの融資で審査書類を偽装するなど不正