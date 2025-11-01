11月1日午前8時前、静岡県裾野市の新東名高速道路下り線で、トラック運転手の男性がひき逃げされる事件が発生しました。男性は、全身を強く打ち、意識不明の重体です。 【動画】「左側の車線で人が倒れています」新東名・下り線でひき逃げ事件 トラック運転手の男性が意識不明の重体＝静岡県警 1日午前8時前、静岡県裾野市今里の新東名高速道路下り線で、通りがかった車の運転手から「左側の車線で人が倒れています」と警察に通