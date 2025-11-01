歌舞伎俳優の市川右團次（61）が10月30日、自身のインスタグラムを更新。長年使い続けているという、思い出の詰まった『HERMES（エルメス）』のブランケットを披露した。【写真】「大切な思い出の宝物ですね」「素敵です！」市川右團次が長年使い続ける『エルメス』のブランケット※2枚目右團次は「タケルがこんなに小さい頃、グアムで買って来たHERMESのブランケット…お修理上がって我が家へ」とつづり、2枚の写真をアップ