「浪速のロッキー」と親しまれた元プロボクサーで俳優の赤井英和（66）が10月31日深夜放送のテレビ朝日「しくじり先生俺みたいになるな！！」（深夜0・45）に出演。高校の入試会場で遭遇したという大物芸人について語った。大阪出身の赤井は高校時代からボクシングを始め、近大在学中にプロボクサーに転向。当時の日本記録となるデビューから12戦連続KO勝利などの成績を残した。1989年には芸能界へ転身し、映画「どついたる