元横綱の貴乃花光司氏（53）と元フジテレビアナウンサーの河野景子さん（60）の次女で女優の白河れい（23）が1日、自身のインスタグラムを更新。東宝芸能に所属することを発表した。白河は5月31日に自身のSNSを通じ、同日もって所属事務所「スペースクラフト・エージェンシー」を退所することを報告していた。この日「ご報告です」とし白のノースリーブを着た自身の写真をアップ。「この度、東宝芸能に所属させていただきま