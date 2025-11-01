記者会見する袴田巌さんの姉ひで子さん＝1日午前、浜松市1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑判決を受け、再審無罪が確定した袴田巌さん（89）の姉ひで子さん（92）は1日、浜松市で記者会見し、イタリア・ローマで開かれた国際会議で死刑廃止などを訴えたことを振り返り「満足している」と語った。ひで子さんは会見で「再審無罪まで応援してくれた世界中の皆さんにお礼を言えた。国内外の多くの人から支援があって巌は自由に