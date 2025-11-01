TOMORROW×TOGETHERのYEONJUN（ヨンジュン）が、新曲の一部を初公開した。録音室で撮影した生歌唱の様子を10月31日、個人SNSで公開した。初ソロアルバム「NO LABELS：PART 01」に収録される6曲のうち3曲の一部を歌った映像。韓国メディアの毎日経済は今月1日「マスタリングされた音源のハイライトを公開する一般的な方式とは異なり、生き生きとしたライブで歌を聞かせたという点で自信がうかがえる。ラフなカット編集、合間に入っ