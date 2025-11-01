2025年も本州〜九州では、そろそろ紅葉のシーズをむかえます。全国の各地域ごとに、いつが紅葉狩りに適しているのかを、（株）ウェザーニューズが2025年10月30日に発表した「2025年第三回紅葉見頃予想」にり見ていきましょう。今年の紅葉は10月中旬までの高温傾向により葉の色付きが足踏みしたため、東北から九州にかけては「平年並〜平年よりやや遅い見頃」傾向とのことです。この記事では東京の高尾山（11/15頃）や神奈川の箱根